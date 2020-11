Antwerp maakt nog net verschil in laatste kwart in competitieopener

Onze eigen competitie is weer op gang gebracht, met succes voor Antwerp Giants. Dat kon de ploeg wel gebruiken na al die nederlagen in Europees verband. Het moest wel knokken voor de zege, want thuisploeg Brussels verweerde zich kranig.

Brussels - Antwerp: dat was dus de openingsaffiche van de competitie 2020-2021. Brusssels speelde alvast met een groot hart en Antwerp verdedigde niet altijd even scherp. Dat zorgde voor een verrassende score bij de rust: de hoofdstedelingen leidden op dat moment met 49-45. Antwerp maakte die vier puntjes al goed in het derde kwart, ook al bleef het spannend en hielden beide teams mekaar nog altijd in evenwicht. Zo trokken ze met een gelijke stand naar het laatste kwart. Daarin zou dan alles beslist moeten worden. Het zou net geen stunt worden. SMITH EN FALL-FAYE KLAREN DE KLUS Bij 78-77 mocht Brussels daar wel even van dromen, maar onder impuls van Kenneth Speedy Smith kregen de Giants toch wat ademruimte. Smith was de topschutter in deze partij met 23 punten. Fally-Faye was een goede tweede man en die stelde de zege voor de Giants dan helemaal veilig. Het werd 86-91.