Titelverdediger Oostende zet het kampioenschap prima in

Ook voor Oostende is de nieuwe competitie en dus de jacht op een volgende titel begonnen. Het heeft zijn eerste afspraak alvast niet gemist. Hoewel tegenstander Charleroi ook verdienstelijk acteerde, pakte Oostende al bij al vlot de winst.

Charleroi hield in de aanvangsfase goed stand en leidde op een gegeven moment met 22-23. Troisfontaines zorgde wel voor de laatste korf uit het eerste kwart en ook de eerstvolgende scores waren in het voordeel van Oostende. Via Nakic en diezelfde Troisfontaines ging het naar 31-23.

NAKIC DE OOSTENDSE UITBLINKER

Oostende diepte zijn voorsprong uit naar 46-32. Charleroi beet wel van zich af en reduceerde het verschil, maar nadien nam de thuisploeg toch weer verder afstand. Om uiteindelijk tot een eindstand te komen van 94-79. Mario Nakic was de grote man bij Oostende met 25 punten. De Serviër maakte er daar 20 van in de eerste helft.

Ondanks de afwezigheid van enkele geblesseerden is de landskampioen dus goed aan de competitie begonnen. Ook Charleroi liet bij vlagen zien dat het wel wat potentieel heeft.