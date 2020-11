Wat een stunt! Oostende boekt historische zege en legt winnaar van Champions League over de knie!

Oostende heeft in Europees verband zowaar de scalp gepakt van de laatste Champions League-winnaar Burgos. De bezoekers lieten zich in de slotminuten nog in de luren leggen, waardoor Oostende een overwinning voor de geschiedenisboeken kon behalen.

De start was al veelzeggend: vooral via Welsh ging Oostende meteen naar 10-2. Van Burgos mocht een snelle reactie verwacht worden en die kwam er ook. Zo was het al snel opnieuw in evenwicht tussen beide ploegen. Bij de rust stond het 52-53 en was alles nog mogelijk. TIME-OUT BRENGT RAAD IN SLOTMINUTEN De spanning bleef in de tweede helft aanwezig. Ook nadat het spel een tijdje stillag na een opstootje. Een driepunter van Benite zorgde voor 94-98 met 1'25" op de klok. Oostende in een lastig parket dus, maar een time-out bracht raad. Een driepunter van Mwema en tweepunter van Djordjevic maakten er 99-98 van. In de resterende 18 seconden wist Burgos de meubelen niet meer te redden. Na de gemiste driepuntpoging van Horton plukte Mwema de rebound en was de Oostendse stuntzege een feit.