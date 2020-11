Belgian Cats rekenen ook zonder Meesseman af met gastland in EK-voorronde

In hun jacht op een ticket voor het EK is de opdracht voor de Belgian Cats duidelijk: twee keer op rij winnen tegen Portugal en Oekraïne. Gastland Portugal werd alvast opzij gezet. Sterkhoudster Meesseman zit thuis in quarantaine, maar dat bleek in dit duel geen onoverkomelijk probleem.

Geen Linskens en vooral geen Emma Meesseman bij de Belgian Cats dus. Die begonnen dan maar aan de partij tegen Portugal met Raman, Massey, Allemand, Delaere en Hanne Mestdagh. Het eerste kwart was niet geweldig, maar beetje bij beetje werd het Portugese verzet wel gebroken. Kim Mestdagh en Julie Allemand pakten immers uit met enkele flitsen waardoor de Belgian Cats toch konden uitlopen. Ook bij Julie Vanloo begon het allemaal te lukken. Zo verscheen er een kloof van 15 punten op het scorebord in het voordeel van België. PORTUGESE REMONTE KOMT TE LAAT Daarna liepen de Cats nog verder weg. Onder het impuls van Kim Mestdagh ging het naar 24-48 en zo had onze nationale ploeg de zege eigenlijk al op zak. Het bescheiden Portugal had wel de verdienste dat het niet opgaf: via Da Silva naderde het tot 40-54. Er werd hierna nog wat aan onze voorsprong geknabbeld. Geen grootse prestatie dus van de Belgische dames, maar wel de terechte overwinning. Eindstand: 49-59.