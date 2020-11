Cats staan voor zware opgave tegen Portugal en Oekraïne

Donderdagavond spelen de Belgian Cats een eerste van twee kwalificatiewedstrijden voor het EK in juni 2021. In Lissabon nemen de Cats het op tegen Portugal,

Maar dat zullen ze dus moeten doen zonder twee basisspeelsters want Emma Meesseman is out met een coronablessure en Kyara Linskens met een knieblessure. Na twee duels staat België aan de leiding in de EK-kwalificatiegroep.

De Portugezen staan op plaats 47 op de wereldranglijst. Dat is heel hoog in vergelijking met de zevende plaats van de Cats. "Ook zonder Emma en Kyara moeten we twee keer kunnen winnen. Ze hebben niet veel gestalte en bij ons worden de twee grootste speelsters gemist", zegt bondscoach Philip Mestdagh bij Sporza.