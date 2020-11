NBA kent korter seizoen om naar de Spelen te kunnen gaan

De Amerikaanse NBA zal komend seizoen een ingekorte versie krijgen? De spelersvakbond en de clubeigenaren zijn dat overeengekomen.

Eerder werd al beslist dat de NBA op 22 december van start zal gaan, zo'n 2 maanden later dan normaal. Nu werd ook beslist dat er minder wedstrijden gespeeld zullen worden en het seizoen dus sneller gedaan zal zijn.

De bedoeling hiervan is dat de spelers op tijd klaar zijn om naar de Olympische Spelen in Tokyo te gaan, waar Team USA altijd torenhoog favoriet is. IOC-voorzitter Thomas Bach is alvast blij met de beslissing. "Nu kunnen de beste basketballers meedoen aan de Olympische Spelen. De speler swillen dit en ook de nationale comités willen dil heet graag", klinkt het.