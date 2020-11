Belgian Cats tappen uit sterk vaatje en kunnen na klinkende overwinning EK al ruiken

De Belgian Cats dienden na een niet al te geweldige wedstrijd tegen Portugal, die wel een overwinning opleverde, ook nog Oekraïne de baas te kunnen om een optie te nemen op een EK-ticket. Ook dit duel moest afgehaspeld worden zonder Meesseman. Haar teamgenoten klaarden evenwel de klus.

De start van de wedstrijd had niet beter kunnen verlopen voor de Belgian Cats. Via een mooie actie van Allemand werd het 0-9. Zowel offensief als defensief haalden de Cats een hoog niveau. Een score van Geldof na samenspel met Carpreaux zorgde voor een 24-41 op het scorebord.

Een voorsprong van 17 punten dus: de overwinning loerde op dat moment al om de hoek. Het was echter nog niet gespeeld. De Belgische aanvalsmachine stokte op een bepaald moment. Oekraïne greep zijn kans om terug in de match te komen en naderde tot 35-41.

STERK BELGISCH COLLECTIEF

In de tweede helft was het dan zaak om overeind te blijven voor de Cats en dat lukte wonderwel. De Belgische damesploeg behield tot het einde van de match de controle. Jagoepova scoorde wel meer dan dertig punten, maar kon in haar eentje Oekraïne niet redden tegen het sterke Belgische collectief. Het werd zelfs nog een hele ruime zege met meer dan twintig punten verschil. Eindstand: 65-87.