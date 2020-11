Charleroi en Bergen winnen allebei voor het eerst dit seizoen in de Belgische basketbalcompetitie

In de Belgische basketbalcompetitie stonden er gisterenavond twee wedstrijden op het programma. Charleroi haalde het met 86-80 van Brussels en Bergen won met 65-59 van Leuven.

Dit seizoen wordt de Belgische competitie eerst in twee groepen gespeeld, voor dat de ploegen samen worden gevoegd in één grote competitie. In groep A was Charleroi aan zet tegen Brussels en na een aangename wedstrijd werd het 86-80. Lambrecht was de grote man bij Charleroi met 26 punten. Op de vorige speeldag verloor Charleroi van Oostende.

In groep B speelde Bergen haar eerste wedstrijd van het seizoen. Ze namen het thuis op tegen Leuven. De wedstrijd ging goed gelijk op, maar Bergen was uiteindelijk net iets te sterk met 65-59. Bergen is zo ook de leider in deze groep, want er waren nog geen wedstrijden in groep B afgewerkt.