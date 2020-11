EK-kwalificatieperiode was een succes: dit maakt de Belgian Cats nog beter!

Met zeges tegen Portugal en Oekraïne hebben de Belgian Cats zich geplaatst voor het EK. Tegen Portugal moest niet eens super gespeeld worden. Het hoger ingeschatte Oekraïne werd met uitmuntend spel getrakteerd op een pak rammel. De Belgian Cats worden enkel maar beter.

Dat is zeker niet evident, want de laatste jaren hebben de Belgian Cats al heel wat moois laten zien. Er zijn redenen om aan te nemen dat ze straks op het EK ook niet zullen teleurstellen. Een aantal factoren doet de Cats enkel maar groeien. Wij zetten ze op een rijtje.

* JULIE ALLEMAND: Een eerste jaar in de WNBA heeft Allemand geen windeieren gelegd. Ze verraste aangenaam bij Indiana en werd één van de revelaties in Amerika. Mag zich terecht tot één van de beste point guards uit Europa rekenen en is eigenlijk de tweede ster van het team geworden, na Meesseman. Als die er een keertje niet bij is, kan Allemand gerust het voortouw nemen.

* OFFENSIEVE OPLOSSING: Als die twee eens zelf geen actie kunnen afmaken, kan er nog altijd gezocht worden naar het shot van buiten. Daar kunnen ze steeds bij Kim Mestdagh nog voor terecht. Wanneer een match op slot zit, kan zij die nog altijd openbreken. Mestdagh pikt elke wedstrijd wel haar puntjes mee. Haar scorend vermogen is een reddingsboei in de moeizamere periodes.

* VERHOOGDE CONCURRENTIE: De concurrentie wordt nog aangescherpt, onder meer door de 20-jarige Billie Massey die zich nu ook opwerpt. Met haar op het parket staat België er ook beter voor in de strijd om de rebounds, altijd een belangrijk aspect. Daarnaast is er ook Julie Vanloo die weer haar niveau haalt. Zoals gebleken is kunnen de Belgian Cats dus wel één en ander opvangen. Dat belooft voor het EK 2021.