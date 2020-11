Julie Allemand is uitstekend bezig, maar: "Er zijn zaken die ik nog wil verbeteren"

Julie Allemand is aan een uitstekende periode bezig. Ze is één van de sterkhouders bij de Belgian Cats en ook in de WNBA deed ze het goed bij de Indiana Fever. Toch vindt ze van zichzelf dat er nog zaken zijn die ze kan verbeteren.

Zo heeft onze landgenote een duidelijk doel met de Belgian Cats. "Ons hoofddoel is de Olympische Spelen. Voor het WK hopen we ons te kunnen plaatsen via het EK", vertelde Allemand in een interview bij Sporza.

Allemand doet het dus goed, maar ze legt uit dat er nog zaken zijn die beter kunnen bij haar. "Mijn schot en mijn drive naar de ring kunnen nog verbeteren. Ik wil elke dag beter worden", legde de Belgian Cat uit.