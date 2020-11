LA Lakers willen ook volgend seizoen toeslaan in de NBA: Duitse point guard staat op het punt om te tekenen, enkele veteranen zouden vertrekken

Bij de LA Lakers hebben ze nog steeds honger. Vorig jaar haalden ze al de NBA-titel binnen, maar volgend seizoen willen ze bevestigen. Ze zijn op zoek naar versterkingen en daarbij zijn ze uitgekomen bij Dennis Schröder.

Voor Dennis Schröder zou er een hele trade in gang gezet worden. Volgens Amerikaanse media zouden de Lakers een draft pick en Danny Green naar de Thunder willen sturen voor de Duitse point guard.

Dennis Schröder speelde vorig seizeon uitstekend bij de Thunder. Hij kwam vooral van de bank, maar in 65 wedstrijden was hij gemiddeld goed voor bijna 19 punten per match. Hij gaf ook gemiddeld 4 assists per wedstrijd. Het zou dus een extra kwaliteitsinjectie zijn bij de Lakers.

Toch zullen er ook enkele spelers vertrekken bij de Amerikaanse kampioen. De contracten van Rajon Rondo, Kentavious Caldwell Pope en superster Anthony Davis lopen af. Yahoo Sports meldt dat Davis een free agent zal worden omdat hij de optie op een extra seizoen niet zal lichten, maar de kans is groot dat hij een contract voor meerdere seizoenen zal tekenen bij de Lakers. Het is nog niet duidelijk wat Rondo en Caldwell-Pope gaan doen.