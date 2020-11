Milwaukee Bucks willen volgend seizoen de strijd aangaan met de LA Lakers: hoe willen ze de ploeg versterken?

De Milwaukee Bucks waren het voorbije seizoen misschien wel de topfavoriet om NBA-kampioen te worden. Met Giannis Antetokounmpo beschikken ze misschien wel over de beste speler op dit moment in de competitie, maar in de play-offs gingen ze onderuit tegen de Miami Heat.

Volgend seizoen hebben de Bucks dus iets recht te zetten. Een duel met de LA Lakers kwam er het voorbije seizoen niet, maar het komende basketbaljaar willen ze de ploeg van sterkhouders Anthony Davis en LeBron James echt het vuur aan de schenen leggen. Bij de ploeg zijn ze dan ook bezig met enkele gericht versterkingen. Zo zou er volgens de New York Times een akkoord zijn met Jrue Holiday. De sterkhouder van de New Orleans Pelicans zou naar de Bucks trekken en in ruil krijgen de Pelicans enkele draft picks. Ook Bogdan Bogdanovic wordt genoemd om de ploeg te versterken. Hij speelt bij de Sacramento Kings en hij vindt vlot de weg naar de ring vanachter de driepuntlijn. Bij Milwaukee zullen ze dan wel enkele spelers, waaronder Ilyasova, naar de Kings moeten sturen. Toch zijn deze versterkingen zeker nodig voor Milwaukee. De voorbije jaren wilde het maar niet lukken in de play-offs en als ze het contract van de absolute ster Giannis Antetokounmpo willen verlengen, moet de ploeg ambitie tonen. Anders zou Antetokounmpo wel eens andere oorden kunnen opzoeken. Kan de ploeg uit het oosten volgend jaar echt de strijd aangaan met de LA Lakers?