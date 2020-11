Tienvoudig All-Star Chris Paul verlaat Oklahoma en begint op 35ste nog aan nieuwe uitdaging

Chris Paul verliet in 2019 het Houston van James Harden voor Oklahoma. Aan zijn passage daar komt na een jaar ook weer een einde. Oklahoma laat Paul vertrekken naar Phoenix, dat de 35-jarige All-Star maar al te graag ziet komen en hoopt nog eens de play-offs te halen.

Op de eerste dag van de nieuwe transferperiode hadden Oklahoma en Phoenix meteen groot nieuws aan te kondigen. Via een trade zal Chris Paul bij de Phoenix Suns terechtkomen. Oklahoma krijgt in ruil hiervoor Ricky Rubio, Kelly Oubre, Ty Jerome, Jelen Lecque en de eerste keuze van Phoenix in de toekomstige draft.

Phoenix heeft er een mager decennium opzitten en bereikte al sinds 2010 de play-offs niet meer. Het heeft met Devin Booker wel een groot talent in huis en hoopt dat hij samen met Chris Paul een gouden tandem kan vormen op de guard-posities. Vorig seizoen eindigde Phoenix ook al sterk.

Paul heeft al heel wat watertjes doorzwommen in de NBA en is gekend vanwege zijn vista. De point guard kende eerst een passage van zes jaar bij New Orleans en een even lange passage bij LA Clippers, voor aan zijn periodes bij Houston en OKC te beginnen. Paul is een tienvoudige All-Star en werd al één keer uitgeroepen tot MVP in het All-Star Game.