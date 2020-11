Europese campagne blijft calvarietocht voor Antwerp Giants: nu al 0 op 7

Antwerp Giants deed echt wel zijn best om de nul van de tabellen te vegen in Europa, maar ook in de zevende wedstrijd is dat niet gelukt. Het werd dus al een zevende nederlaag. Antwerp moest in eigen huis de duimen leggen voor Monaco met 67-75.

De EuroCup blijkt dit jaar voor Antwerp een maatje te groot. Enkel de top vier in een groep kwalificeert zich voor de volgende ronde. Mathematisch is het nog niet uitgesloten dat Antwerp dit klaarspeelt, maar met nul zeges uit zeven matchen is het natuurlijk weinig realistisch. GIANTS MAKEN ONVOLDOENDE GOED Na het eerste kwart keek Antwerp tegen Monaco tegen een beperkte achterstand aan. De Monegasken liepen nadien echter verder weg: aan de rust was het verschil twaalf punten. De Giants wonnen wel kwarts drie en vier. Ze knabbelden aan de achterstand, maar onvoldoende om de scheve situatie nog helemaal recht te trekken. Uiteindelijk kwam Antwerp acht punten te kort. Ook de veertien punten van Faye, topschutter bij de Giants, waren dus tevergeefs.