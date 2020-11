Broer van Lonzo Ball als derde gekozen op NBA Draft, Minnesota Timberwolves kiezen als eerste voor shooting guard

Deze nacht werd in Amerika de NBA Draft afgewerkt. De meest bekende naam die gekozen werd, is ongetwijfeld La Melo Ball. De broer van Lonzo Ball werd de derde pick en werd gekozen door de Charlotte Hornets.

In Amerika stond deze nacht de NBA Draft op het programma. In de Draft mogen de Amerikaanse basketbalploegen enkele jonge spelers selecteren om voor hen te spelen. Onder meer La Melo Ball, de broer van Lonzo Ball, kon gekozen worden.

Toch werd Ball niet de eerste pick, want de Minnesota Timberwolves hebben gekozen voor Anthony Edwards. De 19-jarige shooting guard komt van de universiteit van Georgia. De Golden State Warriors hebben als tweede pick gekozen voor James Wiseman. De center komt van Memphis en is een belangrijke versterking voor de Warriors, want op die positie konden ze zeker nog wat extra kwaliteit gebruiken.

La Melo Ball werd uiteindelijk gekozen als derde. De Charlotte Hornets zien wel wat in de broer van Lonzo Ball. De 19-jarige Ball was vorig seizoen in Australië aan de slag bij de Illawarra Hawks. Voor La Melo Ball wordt het onder meer uitkijken naar de wedstrijd tussen de Charlotte Hornets en de New Orleans Pelicans, want dan speelt hij tegen zijn oudere broer Lonzo Ball.

Alle spelers die gedraft zijn, kan u terugvinden op de officiële website van de NBA.