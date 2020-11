Grote problemen voor Golden State Warriors? Sterkhouder lijkt opnieuw heel lang out te zijn met een zware blessure

De Golden State Warriors hebben deze nacht een goede zaak kunnen doen in de NBA Draft door de tweede pick te mogen kiezen, maar er kwam ook slecht nieuws naar buiten voor de ploeg. Klay Thompson zou geblesseerd uitgevallen zijn op training.

Golden State Warriors kon het voorbije seizoen nooit aanspraak maken op een plaats in de play-offs en daar hopen ze volgend seizoen verandering in te brengen. Daarbij rekenen ze onder meer op James Wiseman, een center en de tweede pick in de NBA Draft.

Toch kregen de ambities al een flinke knauw, want volgens Yahoo Sources zou Thompson een blessure aan de achillespees opgelopen hebben. Daardoor zou de shooting guard er opnieuw een lange periode niet bij kunnen zijn. Vorig seizoen miste Thompson ook al door een zware blessure.