Is ex-speler van Antwerp Giants op weg naar de NBA? Houston Rockets toont interesse

Morgen start de free agency in de NBA. De Amerikaanse basketbalteams krijgen zo nog de kans om hun selecties te versterken met enkele vrije spelers. Bij de Houston Rockets denken ze alvast aan een opvallende naam.

Zo zouden ze bij Houston interesse tonen in Jae'Sean Tate. De small forward heeft een Belgisch verleden, want in het seizoen 2018-2019 was hij aan de slag bij de Antwerp Giants. Hij was een sterkhouder bij de Belgische club en hij was goed voor gemiddeld 10.4 punten per wedstrijd. Met de Antwerp Giants won Tate de Belgische beker.

Het voorbije seizoen was Tate in Australië aan het werk. Ook bij de Sydney Kings deed Tate het uitstekend en daar scoorde hij gemiddeld 16.4 punten per wedstrijd. Nu lijkt zijn grote NBA-droom dus uit te komen.