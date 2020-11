Officieel: Duitse point guard gaat aan de slag bij de LA Lakers

Het nieuws hing al een tijd in de lucht, maar nu is het ook officieel. Dennis Schröder gaat bij de LA Lakers aan de slag. De Duitse point guard verlaat zo de Oklahoma City Thunder. Naar alle waarschijnlijkheid maakt Danny Green de omgekeerde beweging.

De LA Lakers willen volgend seizoen opnieuw toeslaan in de NBA en daarbij rekenen ze onder meer op Dennis Schröder. De Duitse point guard verlaat OKC en tekende een contract bij de huidige NBA-kampioen.

Schröder speelde een uitstekend seizoen bij de Oklahoma City Thunder, want hij was gemiddeld goed voor 18.9 punten per wedstrijd. De kans is groot dat Danny Green, vorig jaar een starter bij de LA Lakers, de omgekeerde beweging zal maken.