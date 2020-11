Belgian Cat Kim Mestdagh ontbindt contract en gaat bij ploeg van haar vriendin spelen

In de laatste interlands van de Belgian Cats zorgde Kim Mestdagh weer mee voor het nodige scorend vermogen. Op clubniveau verandert er plots heel wat voor de international, wel op haar eigen vraag. Ze ruilt het Franse Flammes Carolos voor het Italiaanse Schio.

Kim Mestdagh had aan haar Franse club Flammes Carolos gevraagd om haar contract te laten ontbinden. Na overleg werd dat toegestaan. Mestdagh wilde immers bij het Italiaanse Schio gaan spelen. Daar is haar vriendin reeds actief.

VOOR HET EERST IN ITALIAANSE COMPETITIE

Het gaat dus in de eerste plaats om een grote verandering in haar privésfeer. Samen met haar vriendin Giorgia gaat ze in Italië basketballen en leven. Het is de eerste keer in haar carrière dat Mestdagh in Italië aan de slag zal gaan.

Dat er een plekje vrij kwam bij Schio, heeft er dan weer mee te maken dat daar een speelster haar contract heeft laten ontbinden.