Onvermijdelijke uitschakeling is een feit: achtste verlies op rij is de nederlaag te veel voor Antwerp Giants

Dat is wat ze dan een roemloze exit noemen. In eigen land staan de Antwerp Giants in principe nog wel hun mannetje. Europees hebben ze van hun pluimen gelaten. Acht wedstrijden, acht nederlagen in de Eurocup. Dan volgt automatisch de uitschakeling.

Zelfs na zeven nederlagen op rij bleef er mathematisch nog een waterkansje over op kwalificatie. Dan moesten de Giants wel gaan winnen in Andorra. De thuisploeg verleende zijn medewerking niet en leidde na enkele minuten al met 11-3. DEFENSIE LAAT HET AFWETEN Achtervolgen geblazen dus en dat deed Antwerp ook. Via een bom van Jenkins en een score van Smith werd het 27-26. Toen er nadien even wat minder stevig verdedigd werd, loodste Perez Andorra weer naar een comfortabelere voorsprong (46-35). Andorra rook de zege en drukte door. Bij 58-38 was de partij gespeeld. Antwerp milderde wel nog enigszins. Dat leidde tot een eindscore van 82-69. Faye was topschutter bij Antwerp, dat enkel het derde kwart won, met 22 punten. Ook hij kon echter niet beletten dat de Sinjoren nu ook mathematisch uitgeschakeld zijn in de Eurocup.