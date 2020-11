🎥 Prachtig: Van Rossom bezorgt Valencia delirium in Euro League basket

Sam Van Rossom heeft nog eens van zich laten horen bij Valencia en hoe, de 34-jarige Gentenaar bezorgde zijn team de volle buit tegen het Israëlische Maccabi Tel Aviv in de Euro League basket.

Na een erg intense partij tegen Maccabi Tel Aviv trokken de Spanjaarden aan het langste eind (82-80). Het was onze landgenoot Sam Van Rossom die zijn team over de streep trok met een tweepunter in het absolute slot van de partij.

In de stand staat Valencia op de vierde plaats met zes zeges tegen drie nederlagen. Volgende week vrijdag trekken Van Rossom en co naar het Turkse Fenerbahçe.