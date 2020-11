NBA komt nu wel zeer dichtbij voor ex-speler van de Antwerp Giants: contract van drie seizoenen ligt klaar bij de Houston Rockets

Jae'Sean Tate staat nu wel heel dicht bij de NBA. Er zou een contract van drie seizoenen klaar liggen bij de Houston Rockets voor de 25-jarige Small Forward. Tate heeft een Belgische connectie, want in het verleden was hij aan het werk bij de Antwerp Giants.

Het is nog niet duidelijk of sterspeler James Harden bij de Houston Rockets blijft, maar "The Beard" zou er wel eens een opvallende ploegmaat bij kunnen krijgen als hij blijft. Jae'Sean Tate zou volgens USA Today een contract van drie seizoenen kunnen tekenen bij de Rockets. Een mooie stap voor de 25-jarige Tate. De Amerikaan, die het liefste als Small Forward speelt, kwam in het seizoen 2018-2019 nog uit voor de Antwerp Giants. Bij de Giants won Tate de beker van België en werd hij vicekampioen.