Ervaren NBA-speler ondanks vele blessures toch grof wild: Houston Rockets lijkt hem binnen te halen

Demarcus Cousins is het voorbije seizoen niet in actie gekomen in de NBA, maar toch kan de center op veel belangstelling rekenen. De LA Lakers wilden hem opnieuw binnenhalen, maar hij lijkt naar de Houston Rockets te gaan.

Volgens The Athletic is Demarcus Cousins op weg naar de Houston Rockets. Cousins hoopt daar eindelijk zijn comeback te kunnen maken, want het is al geleden van het seizoen 2018-2019 dat Cousins nog eens heeft deelgenomen aan een wedstrijd. Toen kwam hij nog uit voor de Golden State Warriors. Vorig seizoen speelde Cousins voor de LA Lakers, maar daar kwam hij nooit in het stuk voor door een lastige blessure. De NBA-kampioen leek hem wel een nieuwe kans te willen geven, maar de Houston Rockets, de ploeg van onder meer James Harden, lijkt nu de topfavoriet om hem binnen te halen.