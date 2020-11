Vijf NBA-spelers mogen op bezoek bij paus Franciscus

Paus Franciscus heeft bezoek gekregen van vijf spelers uit de NBA. Zo kwamen deze spelers praten over racisme en sociale ongelijkheid. Door deze problemen was er enkele maanden geleden een boycot in de Amerikaanse basketbalcompetitie.

Sterling Brown, Kyle Korver, Jonathan Isaac, Marco Belinelli en Anthony Tolliver zijn in Vaticaanstad op bezoek gegaan bij paus Franciscus. Zo werd er volgens Het Laatste Nieuws gepraat over racisme en sociale ongelijkheid. Enkele maanden geleden was er nog een boycot in de Amerikaanse basketbalcompetitie. De ploegen wilden niet spelen na de dood van Jacob Blake