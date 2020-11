Belgian Lion heeft nieuwe uitdaging beet en gaat bij Franse ploeg aan de slag

De 28-jarige Khalid Boukichou heeft een nieuwe ploeg gevonden. De Belgian Lion gaat bij het Franse Gravelines-Dunkerque aan de slag. De ploeg had nog iemand nodig aangezien Itay Segev geblesseerd is uitgevallen.

Bij Charleroi moest Khalid Boukichou vertrekken, maar nu heeft hij een nieuwe ploeg gevonden. Hij gaat in Frankrijk aan de slag waar hij een kans krijgt bij Gravelines-Dunkerque. Ook in het verleden was de Belgian Lion al eens in Frankrijk aan het werk.

Hij wordt door de Franse club opgevist omdat Itay Segev, een Israëliër van Gravelines-Dunkerque, geblesseerd is uitgevallen. Zo blijft Boukichou al zeker tot 15 januari 2021 bij zijn nieuwe club spelen.