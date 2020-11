Belgian Lions op koers voor kwalificatie EK: hoe staan ze ervoor?

De Belgian Lions kunnen deze week een gooi doen naar het EK basketbal. Ze staan voor een tweeluik tegen Tsjechië en Litouwen en bij één overwinning en twee nederlagen van Denemarken, de laatste in de groep, zijn ze zeker van het EK.

De Belgian Lions hadden eerder hun eerste twee groepswedstrijden al kunnen winnen. Onze nationale ploeg won haar eerste wedstrijd met 86-65 van Litouwen en ook de tweede wedstrijd werd gewonnen met 72-88 van Denemarken.

Deze week staan de volgende twee wedstrijden dus op het programma. Vrijdag staat Tsjechië op het programma en zondag spelen de Belgian Lions opnieuw tegen Litouwen. Bij twee overwinningen doen ze een serieuze gooi naar groepswinst, maar ook één overwinning zou al genoeg kunnen zijn.

Als Denemarken, de laatste in de stand, haar twee wedstrijden zou verliezen en ons nationale ploeg één keer kan winnen is het EK ook binnen. De Belgian Lions hebben namelijk genoeg aan de derde plaats, omdat Tsjechië al zeker is van het EK, aangezien ze co-organisator zijn.

Het ziet er dus goed uit voor de nationale ploeg. Zelfs als het in de komende twee wedstrijden verkeerd zou lopen, hebben ze nog in de twee laatste groepswedstrijden (tegen Denemarken en Tsjechië) de kans om zich te kwalificeren.