Carmelo Anthony blijft, ondanks interesse van oude liefde, bij zijn club van vorig seizoen

Carmelo Anthony zal ook volgend seizoen in de NBA te zien zijn. Hij heeft namelijk een nieuw contract getekend bij de Portland Trail Blazers. Het is opvallend, want er zou ook interesse geweest zijn van oude liefde, de New York Knicks.

Carmelo Anthony gaat opnieuw bij de Portland Trail Blazers aan de slag. De small forward, die ook als power forward uit de voeten kan, speelde ook het vorige seizoen voor de Trail Blazers. De club maakte het nieuws zelf bekend. Volgens verschillende media kon Carmelo Anthony ook terug naar de New York Knicks, de ploeg waar hij in het verleden zeven jaar aan de slag was. De 36-jarige Amerikaan, in heel zijn carrière goed voor gemiddeld 23.6 punten per wedstrijd, heeft echter gekozen voor de club waar hij het voorbije seizoen aan de slag was. šŸ”„ Melo Stayed šŸ”„



