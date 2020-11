De Belgian Lions zijn in Litouwen voor belangrijk tweeluik met het oog op het EK: "We gaan gewoon voor twee overwinningen"

De Belgian Lions staan voor een Belangrijk tweeluik. Met het oog op het EK spelen ze deze week tegen Tsjechië en Litouwen. Als Denemarken twee keer verliest en de Belgian Lions één keer winnen, zijn ze geplaatst.

Er staat deze week heel wat op het spel voor de Belgian Lions. Ze spelen in de EK-voorronde tegen Tsjechië en Litouwen. Eén overwinning zou al genoeg kunnen zijn voor het EK, maar dan moet Denemarken, de laatste in de stand, twee keer verliezen. De Belgische ploeg gaat echter gewoon voor de twee overwinningen.

De uitleg kwam van Jean-Marc Mwema. "We moeten vooral focussen op onszelf. We gaan voor de twee overwinningen en hopelijk volstaat dat. De groep is hongerig en met de juiste mentaliteit en voorbereiding kan het zeker", staat te lezen bij Sporza.