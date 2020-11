Opvallend: sterkhouder in de NBA keert terug naar de ploeg waar het voor hem allemaal begon

Hassan Whiteside gaat een transfer maken in de NBA. Het voorbije seizoen was hij aan de slag bij de Portland Trail Blazers, maar hij lijkt naar de Sacramento Kings te trekken. Daar was hij al actief in het begin van zijn carrière.

Hassan Whiteside staat al jaren bekend als een belangrijke speler. Zo vindt de center vlot de weg naar de ring, maar is hij ook onder de ring belangrijk met zijn rebounds. Zijn mooiste jaren beleefde hij momenteel bij de Miami Heat. Daar was hij vijf seizoenen aan de slag. Vorig seizoen trok hij echter van de Heat naar de Portland Trail Blazers. Ook daar deed Whiteside het goed met gemiddeld 15.5 punten en 13.5 rebounds per wedstrijd. Nu komt er ook duidelijk over wat Whiteside komend seizoen zal doen. Volgens ESPN trekt Whiteside naar de ploeg waar het voor hem allemaal begon. De 31-jarige Amerikaan zou bij de Sacramento Kings aan de slag gaan. Daar speelde hij zijn eerste twee seizoenen in de NBA voor hij dus aan de slag ging bij de Miami Heat.