Zorgt laagvlieger van vorig seizoen voor verrassing in de NBA? De ploeg ziet er zeer sterk uit voor komend seizoen

Eén van de ploegen die komend seizoen voor een serieuze verrassing kan zorgen in de NBA, is Atlanta Hawks. Vorig jaar liep er al heel wat jong geweld rond bij de Hawks, maar de selectie hebben ze nu aangevuld met ervaring en scorend vermogen.

Wie Atlanta Hawks zegt, zegt Trae Young. De jonge point guard maakte vorig seizoen heel wat indruk en was de absolute sterkhouder bij de Atlanta Hawks. Ook de jonge John Collins speelde sterk en was een goede tandem met Trae Young.

Successen kwamen er echter nog niet, maar daar hoopt Atlanta komend seizoen verandering in te brengen. Zo zijn ze erin geslaagd om Bogdan Bogdanovic weg te snoepen bij de Sacramento Kings. Hij was vorig seizoen gemiddeld goed voor 15 punten, maar vooral zijn driepunters zorgen voor heel wat dreiging. In zijn hele carrière scoort hij gemiddeld 37% van achter de driepuntslijn.

Young, Collins en Bogdanovic lijken de kern te worden voor volgend seizoen waar rond gebouwd zal worden, maar met Danilo Gallinari hebben ze nog een andere speler binnengehaald om in de gaten te houden. Vorig jaar speelde Gallinari bij Oklahoma City Thunder en scoorde hij gemiddeld 18.7 punten. Daarnaast scoorde hij 40% van zijn driepunters, waardoor de tegenstanders ook Gallinari niet te veel ruimte mogen geven om te schieten.

Het is dus wel duidelijk dat de Atlanta Hawks een ploeg is om in de gaten te houden volgend seizoen. Met deze selectie zou de ploeg wel eens voor spektakel kunnen zorgen en met hun scorend vermogen is het uitkijken of ze de toppers uit het oosten zoals de Milwaukee Bucks, Boston Celtics en Miami Heat in verlegenheid kunnen brengen.