OFFICIEEL: ex-speler Antwerp Giants maakt NBA-droom waar en tekent bij Houston Rockets

In 2019 maakte hij nog deel uit van de superploeg van Antwerp Giants, dat dat jaar vicekampioen werd, de Beker won en de Final Four haalde in de Champions League. Amper twee jaar later zal Jae'Sean Tate aan de slag gaan in de NBA, de droom van elke basketbalspeler.

Tate was in dat wonderbaarlijke seizoen inderdaad één van de spelers die het mooie weer maakte bij Antwerp. Al had wellicht niemand verwacht dat hij op korte tijd al de stap zou zetten naar de NBA, 's werelds sterkste competitie.

Een deal met de Houston Rockets hing al even in de lucht. Nu is het ook officieel en heeft Tate zijn handtekening onder het contract gezet. Ook bij zijn ex-club Antwerp Giants zien ze het graag gebeuren en wensen ze hem alvast alle succes. Mogelijk krijgt Tate dus de kans om aan de zijde van superster James Harden te spelen.