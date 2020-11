Stond in de sterren geschreven: Kobe Bryant krijgt in mei plekje in NBA Hall of Fame

Kobe Bryant is bijna een jaar overleden maar zeker nog niet vergeten. De NBA liet weten dat ze de gewezen topspeler in mei 2021 zullen opnemen in de Hall of Fame.

De Hall of Fame van de NBA is een fysieke plaats in Springfield, Massachusetts waar ook een basketbalcourt staat voor de bezoekers.

Normaal gezien moeten kandidaten voor de Hall of Fame 5 jaar gestopt zijn met de sport voor ze in de Hall of Fame opgenomen kunnen worden, maar voor Bryant wordt een uitzondering gemaakt.

De ceremonie van de 'Class of 2020' stond in augustus gepland maar werd uitgesteld door het coronavirus, nu zal de huldiging in mei plaatsvinden. In die Class of 2020 zitten ook nog Tim Duncan en Kevin Garnett