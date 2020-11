Winst tegen Litouwen zondagavond betekent EK-kwalificatie voor Belgian Lions

De Belgian Lions staan er goed voor in hun groep om zich te kwalificeren voor het EK basketbal in Berlijn. Winst tegen Litouwen zondag betekent kwalificatie, maar dat zal niet eenvoudig worden.

In een groep met Denemarken, Litouwen en Tsjechië staan de Belgen comfortabel op de eerste plaats met 3 gewonnen duels uit 3 wedstrijden. Toch ook wel verrassend aangezien Litouwen en Tsjechië allebei in de top 10 van de wereldranking staan. Denemarken is pas 59e, België 37e.

Maar de Litouwers zitten in een vormdip want ze verloren niet alleen zwaar van België (86-65), ook tegen Denemarken werd er verloren. Ze zullen ongetwijfeld uit zijn op revanche tegen de Lions en willen zich koste wat kost nog plaatsen voor het EK.

Verliezen zou voor de Lions geen ramp zijn, zolang het verschil minder groot is dan hun winst tegen Litouwen. Winnen tegen Denemarken of Tsjechië in februari is dan voldoende om de kwalificatie veilig te stellen.