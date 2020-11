Belgian Lions maken er geen perfect tweeluik van en zijn nog niet zeker van deelname aan EK

Wat de Belgian Lions in februari wel nog gelukt was, bleek nu een te moeilijke opgave: winnen van Litouwen. De sterke prestatie tegen Tsjechië, wat terecht voor vertrouwen zorgde in het Belgische kamp, kon niet worden doorgetrokken. Litouwen was met 84-71 te sterk.

In vergelijking met die partij tegen Tsjechië leken de Belgian Lions wel onherkenbaar. Ze kwamen nooit echt in aanmerking voor de overwinning. Een vroege achterstand van tien punten was al een teken aan de wand. Aan het eind van het eerste kwart viel de schade nog wel mee. In kwarts 2 en drie zou Litouwen echter steeds verder uitlopen. Zowel onder de borden als aanvallend liep het stroef voor de Lions. Met Retin Obasohan als enig lichtpuntje: hij zou uiteindelijk toch uitkomen op 21 punten. Bij 79-57 was de partij reeds beslist. GEEN AFSTRAFFING Op dat moment leek ook een afstraffing in de maak, maar die wist België in het laatste kwart wel te vermijden. De kloof werd nog verkleind naar dertien punten. België blijft wel aan de leiding in de groep. Het zal zijn EK-ticket veilig moeten stellen in de resterende duels tegen Denemarken en Tsjechiê.