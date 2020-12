Eerste Belg die ooit werd gedraft in de NBA gaat op 37-jarige leeftijd met pensioen

Axel Hervelle is een bekende naam in het Belgische basketbal. Zo werd hij de eerste Belg die ooit werd gedraft in de NBA. In 2005 werd hij gedraft door de Denver Nuggets. Zijn carrière speelde zich vooral in Spanje af, want hij speelde onder meer bij Real Madrid en Bilbao.

De voorbije twee seizoenen speelde Hervelle in de Belgische competitie bij Spirou Charleroi. Daar zou hij volgens Sporza nu sportief directeur worden. "Ik zal het spelletje missen", laat Hervelle weten via Twitter.

It is Time for me to admit that “the” story of my life come to its end ! Thank you basketball for giving me so much good memories, friends and emotions... I will miss the game 💔 https://t.co/VYn0kncjXo