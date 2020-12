Ex-NBA-kampioen houdt het voor bekeken en gaat dan toch niet meer deelnemen aan de Olympische Spelen

Andrew Bogut, ex-NBA-kampioen met de Golden State Warriors, houdt het voor bekeken. De Australiër was de voorbije twee seizoenen in zijn thuisland aan de slag bij de Sydney Kings. Hij zal zo niet meer te zien zijn op de Olympische Spelen.

Met Andrew Bogut stopt een icoon uit het basketbal. De 36-jarige Bogut ging namelijk al lang mee in de sport en was zeer lang actief in de NBA. Hij won ook een titel in de NBA dankzij een sterk seizoen met de Golden State Warriors.

De Australiër was de voorbije twee seizoenen aan de slag bij de Sydney Kings in zijn thuisland, maar nu houdt de center het dus voor bekeken. Hij hoopte nog te kunnen deelnemen aan zijn vierde Olympische Spelen, maar bij de podcast Rogue Bogues vertelde hij dat hij het fysiek en mentaal niet meer aankan om nog enkele maanden te trainen.