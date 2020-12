Zoon van ex-NBA-speler gaat bij Spirou Charleroi aan de slag

Bij Spirou Charleroi hebben ze een nieuwe transfer voorgesteld. Ze hebben namelijk Shane Hammink. De Nederlander komt over van Groningen, waar hij de voorbije twee seizoenen aan de slag was.

Shane Hammink gaat Spirou Charleroi versterken. De Belgische basketbalclub heeft het nieuws zelf bekendgemaakt op haar website. Hammink was de voorbije twee seizoenen in zijn thuisland aan de slag bij Groningen.

Het voorbije seizoen was Hammink gemiddeld goed voor 11 punten, 4,5 rebounds en 2,7 assists per wedstrijd. Shane Hammink is de zoon van ex-NBA-speler Geert Hammink. Hij heeft onder meer gespeeld voor de Orlando Magic.