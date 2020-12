LeBron James gaat komende twee jaar 70 miljoen verdienen en blijft bij Lakers, wel nieuwe ploeg voor Westbrook

Na twee passages bij Cleveland en één bij Miami tekende LeBron James in 2018 voor de LA Lakers. Het eerste jaar was een grote tegenvaller met het missen van de play-offs. Het tweede seizoen maakte echter alles goed. Anthony Davis was de versterking die de Lakers nog nodig hadden en LeBron James haalde weer zijn beste niveau. Samen maakten ze de traditieclub uit LA kampioen.

De LA Lakers en LeBron James kunnen nu samen op zoek naar nog meer titels. James blijft ook de volgende twee seizoenen spelen in de stad van de Hollywood-sterren. Hij gaat akkoord met een contractverlenging die hem de komende jaar 85 miljoen dollar laat verdienen, zo'n 70 miljoen euro.

OFFICIAL: We've acquired G Russell Westbrook from the @HoustonRockets in exchange for G John Wall and a future lottery-protected first round pick