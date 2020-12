🎥 Kim Mestdagh maakt indruk in de EuroLeague met een heerlijke actie

Kim Mestdagh heeft indruk gemaakt in de EuroLeague. Onze landgenote speelde met haar nieuwe club Schio tegen Riga en ze had tijdens de wedstrijd een knappe beweging in huis.

Kim Mestdagh speelt nog niet zo lang voor de Schio, maar ze heeft wel al indruk kunnen maken bij de Italiaanse ploeg. Zo had ze een knappe actie in huis in een wedstrijd in de EuroLeague tegen Riga. Er stonden twee speelsters voor haar, maar het maakte voor onze landgenote niet uit, want ze kon ze allebei in de wind zetten en daarna ook nog scoren. Schio en Mestdagh haalden het uiteindelijk met 76-72. OKAY, @MestdaghKim.



This is just ridiculous ๐Ÿ˜ฎ. @familaschio | #EuroLeagueWomen

๐Ÿ“บ https://t.co/aCOMVSzmDg pic.twitter.com/mY9nSQkguJ — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) December 3, 2020