Officieel: LA Lakers wapenen zich voor de komende jaren met contractverlengingen van Anthony Davis en LeBron James

Het nieuws hing al een tijd in de lucht, maar gisteren is het officieel bekendgemaakt door de LA Lakers. Anthony Davis heeft opnieuw getekend bij de NBA-kampioen, terwijl ook LeBron James zijn contract heeft verlengd.

Davis, vorig jaar één van de sterkhouders bij de LA Lakers, had het voorbije seizoen maar voor één jaar getekend, maar nu zou het volgens NBA.com gaan om een contract van vijf jaar. LeBron James zou dan weer voor twee jaar bijgetekend hebben.

OFFICIAL: AD is staying in Purple and Gold ๐Ÿ’œ๐Ÿ’› pic.twitter.com/jHqsBEwlk5

OFFICIAL: The King has signed an extension with the #LakeShow ๐Ÿ‘‘ pic.twitter.com/U6uu5NQWfk