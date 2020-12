Opvallend: LiAngelo Ball treedt in de voetsporen van Lonzo en LaMelo Ball en gaat ook in de NBA aan de slag

Naast Lonzo en LaMelo Ball gaat nu ook LiAngelo Ball aan de slag in de NBA. LiAngelo Ball zou een contract voor één seizoen getekend hebben bij de Detroit Pistons.

LaVar Ball zal tevreden zijn. Zijn drie zonen, Lonzo, LaMelo en LiAngelo Ball, zullen komend seizoen namelijk alledrie aan de slag zijn in de NBA. Lonzo Ball werd enkele jaren geleden als tweede gedraft door de LA Lakers en speelt nu bij de New Orleans Pelicans.

LaMelo Ball werd dit jaar dan weer als derde gekozen in de NBA Draft. Hij maakt komend seizoen zijn debuut bij de Charlotte Hornets. Ook LiAngelo Ball komt daar dus bij. Volgens The Athletic heeft hij een contract voor één seizoen getekend bij de Detroit Pistons. In 2018 was LiAngelo Ball erbij in de NBA Draft, maar hij werd toen niet gekozen.