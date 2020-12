🎥 Indrukwekkend! Belgisch talent doet 'windmill dunk' in Verenigde Staten

Had u al gehoord van Toumani Camari? Dat is een jonge Belg van 20 jaar die in zijn tweede jaar zit op de universiteit van Georgia. Hij doet daar mee aan de Amerikaanse universiteitscompetities in de hoop om later in de NBA terecht te komen.

En zijn prestatie van gisteren kon alleszins wel tellen. Tegen Jacksonville maakte hij 19 punten en was hij goed voor 7 rebounds, 4 assists en 3 steals. En of dat nog niet genoeg was, maakte hij zich helemaal MVP van de avond met deze wondermooie dunk, oftewel een 'windmill dunk'. We score that a 1️⃣0️⃣ for Toumani Camara! 🤯 pic.twitter.com/Gq4JOZBwQ1 — SportsCenter (@SportsCenter) December 5, 2020 Camara is geboren in Brussel, 2m03 en speelt als forward bij de Georgia Bulldogs.