Oostende wint eenvoudig van Brussels

Filou Oostende heeft ook zijn tweede partij in de hoogste basketbalafdeling gewonnen. Tegen Brussels werd er eenvoudig gewonnen met 89-70.

Filou Oostende stond vanaf het begin voor tegen Brussels. Na nog geen 5 minuten stond het al 10-2 voor de landskampioen. Na een kwart was het 27-13 en had Oostende al dubbel zoveel punten gemaakt dan Brussels.

En Oostende bleef zijn voorsprong verder uitbouwen in het tweede kwart want bij rust stond het 51-27. Na drie kwarts staat het 73-45 en was de voorsprong bijna 30 punten maar in het laatste kwart ging Oostende wat van het gaspedaal waardoor Brussels enkele puntjes dichter kwam tot 89-70.

Mario Nakic was topscorer met 16 punten voor de thuisploeg, al moest Brussels-speler Benjamin Raymond met 15 punten ook niet onderdoen. BIj Oostende waren er met Sylla, Wels en Troisfontaine echter ook andere spelers van de ploeg die een degelijk punetenaantal scoorden.