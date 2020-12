Houston Rockets hebben zich serieus versterkt: kunnen ze de ploegen uit Los Angeles in de problemen brengen?

In het westen zal volgend seizoen opnieuw gekeken worden naar de LA Lakers en de LA Clippers, maar ook de Houston Rockets gaat, door enkele versterkingen, een ploeg worden om rekening mee te houden.

Met Russell Westbrook is wel een uitstekende speler vertrokken bij de Houston Rockets, maar ze hebben ook een perfecte vervanger in de plaats gekregen met John Wall. De Point Guard kwam vorig jaar niet veel in actie bij de Washington Wizards, maar heeft de voorbije jaren al laten zien dat hij over heel wat talent beschikt.

Het wordt ook uitkijken naar DeMarcus Cousins. De center was de voorbije jaren heel blessuregevoelig en speelde vorig seizoen zelfs geen enkele match voor de LA Lakers, maar het blijft een speler om in de gaten te houden. Vooral in zijn periode bij de Sacramento Kings maakte Cousins heel wat indruk en werd hij zelfs gezien als één van de beste centers in de competitie.

Jae'Sean Tate

En dan is er nog Jae'Sean Tate. De Small Forward heeft een Belgische connectie, want in het verleden was hij bij de Antwerp Giants aan de slag. Het is afwachten wat zijn rol gaat zijn binnen de Houston Rockets, maar het is sowieso al een mooie kans voor Tate.

Zet naast deze versterkingen nog spelers als James Harden (als hij blijft), Eric Gordon en P.J. Tucker en je ziet dat ze over heel wat kwaliteit beschikken. Kunnen ze de ploegen uit Los Angeles in verlegenheid brengen? Wordt vervolgd.