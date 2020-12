LA Clippers vooral in de breedte versterkt: halen ze het komend seizoen wel van de LA Lakers?

De LA Clippers werden het voorbije seizoen in de halve finales van de play-offs uitgeschakeld door de Denver Nuggets, maar komend seizoen willen ze beter doen. Is de selectie versterkt of verzwakt? Een overzicht.

De twee belangrijkste spelers van de ploeg het voorbije seizoen, Kawhi Leonard en Paul George, hebben ze weten te houden. Daarnaast beschikken ze met Beverley over een goede point guard en is Lou Williams een speler die vaak van de bank het verschil kan maken.

Wie dan weer wel is vertrokken bij de ploeg, is Montrezl Harrell. De center werd het voorbije seizoen verkozen tot Sixth man of the year, maar de Clippers zien hem naar de buren, de LA Lakers, vertrekken.

Een serieuze aderlating voor de Clippers, maar ze proberen het vertrek van Harrell op te vangen met Ibaka. De ervaren center kwam de voorbije jaren uit voor de Toronto Raptors en daar won hij een NBA-titel. Met zijn ervaring moet hij ook de Clippers aan succes helpen.

Daarnaast heeft Reggie Jackson voor één jaar bijgetekent, wat dan weer voor meer diepte zorgt op de point guard-positie. De vraag is of Ibaka de schoenen van Harrell zal kunnen opvullen, maar met Leonard, George en Lou Williams zullen de LA Clippers ook volgend seizoen een ploeg zijn om in de gaten te houden.