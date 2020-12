Oostende recht rug nog tevergeefs na matige eerste helft in CL, Antwerp verlaat Europa dan toch nog met zege

Een nieuw rondje Europees basketbal bracht wisselend succes voor Oostende en Antwerp. Oostende ging op zoek naar een overwinning in de Champions League, maar was aan de rust al uitgeteld. Antwerp veegde op de valreep nog de nul van de tabellen in de Eurocup.

Oostende trof met Brindisi een Italiaanse tegenstander, al was er niet veel Italiaans aan. De bezoekers stonden met vijf Amerikanen op het parket en hadden er wel zin in. Al snel flikkerde een 8-19 op het scorebord. Het spel van Brindisi was veel energieker en was gericht op balherovering: zeven steals tegenover nul bij Oostende en dat in het eerste kwart alleen.

Bij de rust was de partij eigenlijk al gespeeld en stond het 36-58. Een rammeling reek in de maak, maar Oostende toonde veerkracht. Onder impuls van Mwema en Van der Vuurst kwam het terug in de partij (72-81). Dan nog bleef Brindisi een mooie kloof behouden en haalde het de overwinning binnen met 80-92.

DRIEPUNTERFESTIVAL IN ANTWERPEN

Zouden het dan twee nederlagen worden voor Belgische ploegen in Europees verband? Antwerp had in de Eurocup immers tot nu al zijn matchen verloren, maar dat veranderde in het laatste Europese duel van de Giants. Ze waren vooral van achter de driepuntlijn goed bij schot en konden zo in het slot nog afstand nemen van het Litouwse Lietkabelis. Het werd 86-77 voor Antwerp.