Opvallend: vanaf volgend seizoen een BeNe Liga in het basketbal

In het handbal bestaat het al, maar volgens Sporza zal het vanaf volgend seizoen ook in het basketbal te zien zijn. Er komt een BeNe Liga, wat betekent dat 10 Belgische en 10 Nederlandse clubs het tegen elkaar zullen opnemen.

Donderdagavond is daar een akkoord over bereikt tussen de Belgische en de Nederlandse clubs. Voor de Belgische clubs gingen 9 clubs akkoord en was er bij één club een onthouding, terwijl bij de Nederlandse clubs alle twaalf ploegen akkoord zijn gegaan.