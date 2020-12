LeBron James door TIME verkozen tot atleet van het jaar

Het Amerikaanse tijdschrift TIME heeft haar atleet van het jaar bekendgemaakt. Ze hebben gekozen voor LeBron James, de sterspeler van de Los Angeles Lakers. James werd het voorbije seizoen kampioen met de Lakers in de NBA.

LeBron James is door TIME verkozen tot atleet van het jaar. De 35-jarige Amerikaan is nog steeds één van de sterspelers in de NBA en het voorbije seizoen won hij met de LA Lakers de titel in de Amerikaanse basketbalcompetitie.

Naast het sportieve vlak speelde LeBron James ook op andere vlakken een belangrijke rol in 2020. Zo was hij dit jaar onder meer één van de voortrekkers van de Black Lives Matter-beweging.