Antwerp Giants maken maar liefst meer dan 100 punten tegen Limburg

De Antwerp Giants hebben zich uitgeleefd tegen Limburg United door maar liefst 102 punten te maken zaterdagavond.

Al waren ze bij Limburg United ook goed bij worp want de einduitslag was 102-88. Na het nipte verlies tegen Mons (70-68) is het de tweede verliespartij van Limburg United op even veel speeldagen.

Met de Giants gaat het iets beter want ze wonnen tot nu toe al hun drie partijen in de competitie. Eerder werd er nog met 5 en 3 punten verschil gewonnen van Brussels en Charleroi. In de stand staan de Giants dan ook aan de leiding, al kunnen Oostende en Mons op gelijke hoogte komen zondag. Eén van de twee want ze nemen het tegen elkaar op in Oostende.

Topscorers Giants: Dudzinski en Donkor: 15, Bleijenbergh 13

Topscorers Limburg United: Melson: 23, Dedroog en Mitchell: 13