Oostende gaat de mist in tegen Mons

Filou Oostende is er niet in geslaagd om in eigen huis te winnen van Mons.

De recordkampioen en regerend landskampioen was op voorhand al wel gewaarschuwd aangezien Mons dit seizoen nog niet verloren had. Het eerste kwart liep alles van een leien dakje en stond Oostende met 27-15 comfortabel aan de leiding. In het tweede kwart kon Mons 3 puntjes terugknabbelen maar vooral na de rust schakelde Mons een versnelling hoger met een 11-25 stand in het derde kwart. Het derde kwart was opnieuw voor Oostende met 16-14 maar de kloof was in het derde kwart te groot geworden waardoor Oostende met 72-75 verloor. Topschutters Oostende: Schwartz 13, Djordjevic, Troisfontaines, Nakic én Djordjevic 12 Topschutters Mons: Smith 15, Spencer 14, Durham 10